Du ser på Annonser

Om du liker cosplay er sjansene store for at du kjenner til Maul Cosplay. Han ble først og fremst kjent for sitt arbeid med The Witcher-protagonisten Geralt of Rivia, men han har selvsagt også gjort superdetaljerte tolkninger av andre kjente figurer. Nylig delte han det første bildet fra et samarbeid med Microsoft der han cosplayer Gears 5-versjonen av testosteronberget Marcus Fenix.

Du kan se bildet av hans tolkning av Fenix nedenfor. Hva synes du om hans arbeid?