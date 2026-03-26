Sjekk ut Mega Man og Proto Man i Sonic Racing: Crossworlds

HQ

I forrige uke ble det endelig bekreftet at Mega Man ville bli utgitt for Sonic Racing: Crossworlds fra og med i dag. Vi har visst siden i fjor høst at Mega Man (som får selskap av Proto Man og også kommer med Rush Roadstar-bilen, Mega Man Wily Castle Course og ny musikk) var på vei, men det har manglet en utgivelsesdato.

Nå er han endelig sluppet, og som forventet kommer han med nye bilder og en trailer som viser hva han er i stand til.

HQ

Sega har også annonsert via sosiale medier at det kommer et Mega Man Festival Event, som starter i kveld og varer til og med 30. mars kl. 01:00 BST/2:00 CEST. De skriver også: "Fra og med denne festivalen vil World Match også være tilgjengelig under arrangementet!"