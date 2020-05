Egentlig skulle The New Mutants ha vært sluppet nå. Faktum er at den skulle bli vist på kino for en måned siden, men på grunn av coronautbruddet ble filmens premiere utsatt. Nå, en måned senere, vet vi fortsatt ikke eksakt når filmen kommer. Og vi får nøye oss med et par nye bilder fra filmen i mellomtiden. De kan du se nedenfor.