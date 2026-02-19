Se noen svært japanske reklamefilmer for Pokémon Pokopia

HQ

Om nøyaktig to uker har Pokémon Pokopia premiere, og byr på et litt annerledes lommemonstereventyr enn vi er vant til. I stedet kan vi forvente oss et mer Animal Crossing-aktig oppsett, og vi fikk nylig sjansen til å prøve det ut. Du kan lese hva vi synes om spillet basert på vår tid med det i vår forhåndsomtale her.

Men med så kort tid igjen, har markedsføringen naturlig nok gått på høygir, spesielt i Japan. Og det er selvfølgelig spennende, for japansk reklame er et kapittel for seg selv, ofte komplett med musikksløyfer som er umulige å få ut av hodet. Pokémon Pokopia -reklamene er intet unntak, og takket være GoNintendo kan vi nå sjekke dem alle sammen.

