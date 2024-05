Sjekk ut nye bilder fra The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

HQ

Warner Bros. og New Line Cinema planlegger å lage flere spinoffs og andre eventyr fra J.R.R. Tolkiens fantastiske univers på det store lerretet, blant annet en animert spillefilm kalt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

I forbindelse med den kommende Annecy International Animation Film Festival om en måned er det nå avslørt at vi kan vente oss en første trailer allerede i juni.

Inntil da må vi imidlertid nøye oss med et par nye, lekre bilder (nedenfor) fra storfilmen som er regissert av Kenji Kamiyama (Eden of the East, Akira, Napping Princess). Brian Cox låner stemmen sin til Helm Hammerhand, mens Miranda Otto gjentar sin rolle som Eowyn. Filmen kommer ut i god tid før jul, den 13. desember. Har du lyst til å se den?

Takk, Gamespot.