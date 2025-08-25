Sjekk ut Sega og Legos Mega Drive-kontroller

HQ

Lego og Sega har samarbeidet før. Først og fremst om å bygge sett basert på Sonic the Hedgehog-spillene. Men tilsynelatende er de i ferd med å utdype sitt partnerskap, og Lego vil snart gi ut et sett basert på selskapets mest ikoniske kontroller.

Tilgi oss Dreamcast, men vi snakker selvfølgelig om Mega Drive... 16-biters konsollen som ga Nintendo kamp om pengene i første halvdel av 90-tallet. Samarbeidet har vært kjent siden tidligere lekkasjer, men nå har Bluesky-brukeren Wario64 også funnet et første bilde av enheten.

Du kan sjekke ut hvordan den ser ut nedenfor. Premieren er 8. september, men dessverre ser det ikke ut til at den blir tilgjengelig separat, kun som en bonus ved større Lego-kjøp (minst €130). Lego-kontrolleren består av 260 deler, og nå krysser vi fingrene for at Lego og Sega i fellesskap vil utvikle et Mega Drive-sett av samme type som Atari 2600 og NES tidligere har fått.