Sjekk ut Sonic Prime Character Pack for Sonic Racing: Crossworlds

Konseptet med forhåndsbestillingsbonuser er ikke alltid verdsatt av spillere fordi det betyr at du blir oppfordret til å kjøpe grisen i poke. Det er tross alt ikke så gøy å kjøpe et elendig spill for £70 / €80 bare for å få en grønn hatt, en tanntråd-emoji og et tartansk skinn til kniven din.

Sonic Racing: Crossworlds Sonic Prime ser ikke ut til å ha noe av det, men det har en ekstra bonus for de som kjøper den dyrere versjonen av spillet, nemlig Sonic Prime Character Pack. Heldigvis ser den godt laget ut og inkluderer Nine, Rusty Rose og Dread - og du kan sjekke ut hvordan de ser ut i trådinnlegget nedenfor.

Disse er inkludert hvis du kjøper sesongpasset for spillet, eller velger Digital Deluxe Edition. Sonic Racing: Crossworlds slippes 25. september for hele batteriet av PC, PlayStation, Switch og Xbox.