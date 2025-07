Sjekk ut Spider-Mans samling i Magic: The Gathering

HQ

Hvis du er en fan av samlekortspill, vil du vite at Magic: The Gathering, uten tvil den mest kjente av dem alle, gjør samarbeid med kjente popkulturfranchiser og serier som en del av sin Universes Beyond-linje. Tidligere har vi sett samarbeid som Assassin's Creed, Baldur's Gate eller det nylige Final Fantasy-samarbeidet (som har vært en så stor suksess at det har overrasket selveste Wizards of the Coast). Og nå forbereder de seg på å lansere en ny samling som vil få Marvel-tegneseriefans til å smile, nemlig Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man-settet.

Det nye kortsettet, avduket på SDCC i forrige uke, viste deltakerne på arrangementet noen av kortene som vil være en del av settet, illustrert av kunstnere som Randy Gallegos, Paolo Rivera, Simon Dominic og Kevin Glint. Wizards of the Coast har delt noen av dem i høy kvalitet, som du finner nedenfor.

Når det gjelder de spillbare funksjonene i dette Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man-settet, vil det selvfølgelig dra nytte av de unike evnene til veggkryperen, vennen og naboen til New York, men også evnene til hans allierte, multiversale versjoner og skurker. Blant annet vil Peter Parkers Spider-Man, Miles Morales og Gwen Stacy være til stede i samlingen, sammen med skurker som Venom, Green Goblin, Doctor Octopus og mange flere.

Spider-Man-settet i Magic: The Gathering kommer offisielt 26. september, men du vil kunne begynne å prøve det ut fra den første uken i måneden i spesialforretninger.