Sjekk ut The Last of Us: Part I som et førstepersons skytespill

The Last of Us: Part I ble møtt med blandet kritikk da det ble lansert til PC tidligere i år, siden det hadde mange tekniske problemer. Men etter hvert som utviklerne har begynt å rydde opp i disse problemene, har interessen for spillet økt, og det ser ut til at dette også har tiltrukket seg moddere.

Den kuleste vi har sett så langt kommer fra Voyagers Revenge, som er i gang med en mod som lar oss spille spillet som et førstepersons skytespill. Du kan se resultatet i videoen nedenfor. Selv om det ikke er ferdig ennå, må vi likevel si at det ser veldig bra ut, og at det er noe vi har lyst til å spille etter hvert.

Takk til ComicBook.com