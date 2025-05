Sjekk ut ti minutter med gameplay fra MindsEye

HQ

Leter du etter litt tight og sprø gameplay fra Leslie Benzies' kommende MindsEye? Gode nyheter - vi har en lørdagsgodbit til deg. En ti minutter lang spillvideo har lekket, og viser intense skuddvekslinger i et lager, høyoktan biljakter gjennom en futuristisk by og mange andre smakfulle detaljer. Lekkasjen kom opprinnelig fra en Twitch-streamer, spredte seg deretter til Reddit, og har nå funnet veien til YouTube. Sjekk ut videoen nedenfor mens du fortsatt kan - det er en god sjanse for at den snart blir tatt ned.

MindsEye lanseres 10. juni for PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.

Hva synes du - ser det lekkert ut?