Sjekk ut to nye plakater for The Boys: Sesong 5

Med bare en måned igjen til den femte og siste sesongen av The Boys, har Amazon Prime Video nå sluppet to plakater som gir oss et glimt av Billy Butchers gjeng og Homelanders fraksjon før det endelige oppgjøret, som begynner i april.

Det er selvfølgelig mange tråder som skal knyttes sammen, og teasertraileren som ble sluppet for et par måneder siden, så ut til å antyde at flere nye historier blir lagt til, ikke minst et sammenstøt mellom Homelander og Soldier Boy. Seriens showrunner Eric Kripke har tidligere lovet at han vil "bringe historien til et blodig, episk, fuktig klimaks" - noe som, for å være ærlig, er det vi har håpet på.

Sjekk ut disse to nye plakatene nedenfor. Hva er dine forhåpninger til finalen etter den uventet svake fjerde sesongen?