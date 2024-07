Sjekk ut traileren for Gunner, den nye filmen fra Fast & Furious-skaperen

Her kommer Fast & Furious-skaperen Gary Scott Thompsons nye kreasjon, en (uventet) actionfilm med Luke Hemsworth og Morgan Freeman i hovedrollene.

Manuset, som er skrevet av Thompson, forteller historien om en far hvis barn blir kidnappet av en kriminell gjeng som han er blitt uvenner med. Du kan lese hele synopsis nedenfor, og filmen forventes å ha premiere 16. august.

Krigsveteranen oberst Lee Gunner tar med sine to sønner på campingtur med onkelen Jon, for å få kontakt med dem igjen etter å ha vært ved fronten så lenge. Turen går galt da Jon snubler over en snubletråd og utløser en eksplosjon, noe som vekker en gjeng voldelige bikere som er midt i en storstilt narkotikaoperasjon.

Gunner er ikke forberedt på Gunners elitekampferdigheter, og bandemedlemmene blir tatt ut en etter en. Guttene prøver å hente hjelp, men havner rett i armene på Dobbs, sønnen til bakmannen Kendric Ryker, som styrer organisasjonen fra fengselet.

Med ingen andre enn seg selv å henvende seg til, skaper en rasende Gunner kaos for å redde sine to sønner, helt til han når toppen og konfronterer Ryker.

Litt god dum popcornaction er aldri feil, og du kan se traileren nedenfor.