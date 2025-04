Sjekk ut traileren for Him, den nye Jordan Peele-produserte sportsthrilleren

Gjør deg klar for en rystende reise gjennom sportens verden. Jordan Peele er tilbake med nok en skrekkfilm, og denne gangen blander han idrett med psykologisk terror i sin nye film Him, tidligere kjent som Goat.

Historien følger Cameron Cade, en lovende quarterback som får en hjerneskade som truer med å sette en stopper for karrieren hans. Akkurat når alt håp synes ute, tilbyr hans idol Isaiah White seg å trene Him på et bortgjemt anlegg. Men det som i utgangspunktet ser ut til å være en sjanse til å bli frisk og et lys i enden av tunnelen, forvandles raskt til et mareritt - en farlig spiral av manipulasjon og kontroll, med Isaiah som trekker i alle trådene. Him kommer på kino 19. september, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Er dette en film som vekker din interesse?