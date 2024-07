Sjekk ut traileren for skrekkfilmen Catnado

HQ

Som om ikke Sharknado og dens mange oppfølgere var ille nok, kommer nå det neste filmprosjektet som vil få øynene våre til å blø. Catnado er lavbudsjettsfilmen som tar konseptet "dårlig" til neste nivå, med tornadoer fylt av morderiske pusekatter.

Filmen, som slippes direkte på Blu-ray og DVD til høsten, kommer fra det samme teamet som har gitt verden Sharks of the Corn og Shark Exorcist, for å nevne noen. Vi kan derfor forvente oss absolutt bunnkvalitet, med manus og skuespill av verste sort.

Er du nysgjerrig, kan du sjekke ut traileren nedenfor, som gir oss en ubehagelig forsmak på hva som kommer.

Er Catnado noe du har tenkt å se?