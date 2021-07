Sjekk ut traileren fra den underlige filmen Lamb

Hva om man ble så forelsket i et nyfødt lam at man bestemmer seg for å oppfostre det som om det var et menneskebarn? Ja, det høres veldig rart ut, men det er tilsynelatende premisset i A24s Lamb med Noomi Rapace i hovedrollen.

Det ser ut til å være en slags skrekkfilm, eller om ikke annet en thriller som utforsker denne vilt rare forbindelsen. Og ja, lammet går på to ben og har på seg regnjakke...

Filmen kommer i høst. Det vites ikke om den kommer på kino i Norge.