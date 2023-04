Sjekk ut vårt Miasma Chronicles-gameplay

HQ

Etter det godt mottatte Mutant Year Zero: Road to Eden gjør utviklerne i The Bearded Ladies seg klare til å lansere sitt neste actionstrategispill, Miasma Chronicles. Satt i en post-apokalyptisk verden som har blitt ødelagt av en mystisk kraft kjent som Miasma vil dette spillet be oss å veilede Elvis og hans robotbror i arbeidet med å avdekke svar som kan endre løpet av menneskets historie.

Selv om Miasma Chronicles først lanseres 23. mai har vi allerede hatt muligheten til å spille litt av det, og da fikk vi lov til å ta gameplayopptak. Du kan derfor se noen minutter av Miasma Chronicles i aksjon nedenfor, og følg også med for forhåndsvisningen vår som kommer veldig snart.