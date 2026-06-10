Sjelden «kimære-eple» blir en sensasjon over natten i New Zealand

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Et eple som er mildt sagt uvanlig, har vakt oppsikt i New Zealand. Frukten, identifisert som en såkalt kimære – en sjelden, naturlig mutasjon – ble oppdaget av ansatte i en dagligvarebutikk.

Denne uvanlige genetiske mutasjonen innebærer at to forskjellige vev har smeltet sammen, noe som resulterer i et eple med to helt forskjellige farger. Fenomenet kan også føre til at de to ulike delene av frukten har forskjellige egenskaper, som tekstur og smak. Til tross for sitt merkelige utseende er kimæra-eplet trygt å spise.

Funnet spredte seg raskt på sosiale medier og ble en lokal sensasjon, med kunder som strømmet til butikken for å ta en titt på den uvanlige frukten.