Sjelden Nintendo Gamecube-prototype fra Space World 2000 lagt ut på eBay

En ultra-sjelden prototyp av Nintendos Gamecube, som ble vist frem på Space World 2000-konferansen, har blitt lagt ut på eBay for 100 000 dollar. Denne ikke-funksjonelle prototypen har unike designelementer, inkludert et lite vindu på lokket for å se platen inni, hvittrykte "Reset"-, "Power"- og "Open"-indikatorer i stedet for inngraverte etiketter, og fraværet av et buet plaststykke under sideventilene. Innvendig har den lysdioder for å simulere funksjonalitet under den opprinnelige visningen, men mangler faktisk operativ maskinvare.

Det er verdt å merke seg at prototypkontrolleren, som også skiller seg fra den endelige detaljhandelsversjonen, ikke er inkludert i annonsen. Fillerup har til hensikt å bruke inntektene til å etablere et spillsted der entusiaster kan samles og gjenoppleve nostalgiske opplevelser.

Er dette noe du vil legge til i samlingen din?