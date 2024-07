Sjelden Nintendo PlayStation-kontroller skal selges på auksjon

HQ

Hvis du ikke var klar over det, bestemte Sony seg for lenge siden for at de ønsket å komme inn på spillmarkedet. Da de kjente til Nintendos suksess på det området, henvendte de seg til selskapet for å få til et samarbeid. Det som skulle bli født var Nintendo PlayStation - en oppgradert Super Nintendo-konsoll med CD-ROM-stasjon.

Samarbeidet kollapset i 1991, og prototypene ble antatt å være ødelagt. En av dem dukket imidlertid opp i 2015, og ble solgt i 2020. Nå har en prototyp av en kontroller fra denne konsollen funnet veien til Heritage Auctions.

Den beskrives som å ha "det velkjente kabinettet til en Super Nintendo-kontroller, men merket med 'Sony PlayStation' i mørkegrått på forsiden."

Den er ikke i perfekt stand, men den er likevel verdt prisen for enhver rik spillsamler. Vi får se hva prisen blir når den kommer i salg.

