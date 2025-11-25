Sjelden Supermann-tegneserie knuste auksjonsforventningene og ble den dyreste tegneserieboken som noensinne er solgt

HQ

For noen uker siden rapporterte vi om nyheten om at et utrolig sjeldent tegneseriehefte Superman skulle selges på auksjon. Tegneserien ble laget i 1939, og var Superman #1, første gang Man of Steel styrte sin helt egen tegneserie, en svært sjelden utgave som i verdivurderingssammenheng ble ansett som den tredje mest verdifulle tegneserien gjennom tidene.

Da boken ble lagt ut på auksjon på Heritage Auctions, ble den antatt å ha en verdi på rundt 3 millioner dollar, noe som mildt sagt var dyrt, men som også var et stykke unna målet. Vi sier dette fordi auksjonen nå er avsluttet, og tegneserien har ikke bare overgått forventningene, den har smadret dem til det ufattelige.

Ifølge The Independent endte tegneserien med å bli solgt for hele 9,1 millioner dollar, noe som gjorde den til den dyreste tegneserien som noensinne er solgt. Som en referanse til hvor godt denne boken presterte, kan det nevnes at den forrige dyreste tegneserien noensinne var Action Comics #1, som solgte for 6 millioner dollar.

Lærdommen av denne situasjonen er at hvis du har noen svært gamle tegneserier liggende, bør du kanskje få dem taksert, ettersom originalutgavene av Superman #1 for eksempel er vanvittig sjeldne, med anslagsvis 500 eksemplarer som fortsatt er ute i naturen. Hvor mange av dem som er av like høy kvalitet og like godt bevart som den som ble solgt for 9,1 millioner dollar, er imidlertid uklart...

