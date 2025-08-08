Sjelden utgave av Hobbiten solgt for mer enn 40 000 pund

En sjelden utgave av J.R.R. Tolkiens Hobbiten har blitt solgt for en svimlende sum penger. Førsteutgaven, som er en av bare 1500 eksemplarer som ble trykket i 1937, er fortsatt i god stand og ble funnet i en bokhylle under en opprydding i Bristol.

Ifølge BBC var det forventet at boken ville innbringe rundt 10 000-12 000 pund på auksjon, men i stedet ble den solgt for hele 43 000 pund. "Det er den typiske auksjonshistorien. Alle drømmer om å finne en sjelden gjenstand gjemt i det åpne, og her er vi," sier Caitlin Riley, bokspesialisten fra auksjonshuset i Bath som solgte boken.

Boken tilhørte Hubert Priestley, en berømt botaniker på 1930-tallet som hadde sterke forbindelser til universitetet i Oxford, der Tolkien underviste som professor. Det antas at Priestley kjente både C.S. Lewis og var en bekjent av Tolkien.

Denne utgaven av Hobbiten kommer også med sjeldne tegninger fra Tolkien selv.

