Sjelelignende spill boomer: 4000 % vekst på bare ti år

For bare ti år siden var den sjangerlignende sjangeren ikke noe mer enn en sjarmerende liten nisje. I dag er historien en helt annen, og siden 2015 har sjangeren hatt en svimlende vekst. Spesielt hvis du ser på Steam, hvor en ny studie peker på at antallet spill som er merket som "Soulslike" har skutt i været fra bare ni for ti år siden - til 371 i løpet av det siste året.

Det er en økning på 4100 %, og i sentrum av det hele står det asiatiske markedet (og utviklerne), som alene står for nesten 60 % av alle de nye spillene og 97 % av salget. Dataene tyder også på at det ikke lenger bare er små team som driver sjangeren. Faktisk er det de store AAA-utgiverne som står for mesteparten av de nye titlene - nesten to tredjedeler. Til tross for dette er det noen tegn som tyder på at utviklingen er i ferd med å bremse opp.

I 2025 har det så langt "bare" blitt utgitt 207 nye Souls-lignende spill på Steam. Noe som potensielt kan tyde på at utviklerne kanskje trekker seg litt tilbake eller merker en viss metning og markedstretthet. Likevel kan spill som Black Myth: Wukong og Silent Hill f skilte med gode salgstall. Man kan derfor argumentere for at selv om det er færre utgivelser, fortsetter sjangeren å dominere.