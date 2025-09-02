Sjelen til Clair Obscur: Expedition 33: Sandfall-utviklerne snakker om innflytelser på musikken, favorittkarakterer og hva som vil skje når "morgendagen kommer"

HQ

Som vi allerede fortalte deg i går i en annen artikkel dedikert til den tekniske siden av ting, under Devcom som fant sted i Köln parallelt med Gamescom, var vi i stand til å intervjue delegasjonen fra SandFall Interactive, skaperne av Clair Obscur: Expedition 33. En tittel som fortsetter å være en av de sterkeste kandidatene til Årets spill, og også en revolusjon og et viktig løft for JRPG-sjangeren.

HQ

Men Expedition 33 er ikke bare en oppvisning i teknisk genialitet og effektiv arbeidsflyt. Det er også mye individuell sjel, et "friskt blikk" på arbeidet, som for eksempel i lyddesignet og lydsporet. Raphaël Joffres, spillets musikkdesigner, sa det på denne måten :

"Det er veldig interessant fordi lyden og musikken i spillet ble produsert av folk som virkelig var nye på området. For komponisten Lorien (Testard) var det i utgangspunktet hans første virkelige spill. For lyddesigneren var det også hans første spill. Så alle hadde et nytt øre for hva de ønsket å gjøre."

Det er ikke bare det at det ikke fantes noen konvensjoner når det gjaldt å komponere eller designe musikken til Expedition 33. Designerne og komponistene hentet inspirasjon fra alle mulige bakgrunner for å skape musikken som akkompagnerte Ekspedisjon 33 fra Lumiére til Monolitten.

"Lydregien var en blanding av japansk anime-inspirasjon og moderne produksjonsteknikker. Som Maxence (Cazorla), vår hovedlyddesigner, liker å si, er det en blanding av Fire Force og dubstep-produksjonsteknikker, så målet vårt var å ha en slags japansk vibe ... Men med en mer vestlig produksjonsteknikk."

Men hvis det er noe en utvikler kan legge mye av seg selv i øynene til spilleren, så er det karakterene. Hvis du hadde spurt oss før vi startet intervjuet om hvilken karakter som ville bli mest elsket av utviklerne, ville vi nesten uten å nøle ha sagt Esquie, eller kanskje Renoir. Men karakterdesigneren Armande Lecointres svar ledet oss inn på en annen vei.

"Jeg hadde lyst til å si Monoco. Men jeg elsker å jobbe med Paintresse og fysikken i kjolen hennes. Men ja, Monoco er den beste."

En uttalelse som også delvis deles av seniorprogrammerer Florian Torres. "Min personlige favoritt er Monoco og ikke Paintress. Det viktigste er at jeg som spillprogrammerer virkelig liker spillets gameplay. Jeg synes at følelsen av å få lov til å forvandle seg til fiender og spille som fiender er veldig sterk. Det er som en god reise for spilleren, og jeg liker virkelig denne mekanikken. Og i tillegg synes jeg at den engelske stemmen til Rich Keeble og alle dialogene som er laget for denne karakteren, er veldig morsomme."

"I morgen kommer", som alle fans av spillet vet, og da vi spurte Sandfall-teamet om hva som er det neste etter Ekspedisjon 33 og hvordan de har passet inn i den nåværende suksessen til prosjektet, snakket spilldesigneren Michel Nohra om den personlige følelsen som går gjennom hele teamet.

"Akkurat nå begynner det vel å roe seg, men det var litt overveldende i begynnelsen. Så nå gleder vi oss bare til det som kommer," og Nohra tar en pause og fortsetter. "Vi venter utålmodig på å faktisk jobbe med noe nytt, antar jeg. Men jeg elsker fortsatt spillet og alle tilbakemeldingene vi får fra spillerne, og jeg jobber fortsatt med de neste oppdateringene til Expedition 33."