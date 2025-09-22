Sjimpanser drikker alkohol tilsvarende en flaske pilsnerøl om dagen

HQ

Ville sjimpanser får i seg alkohol til en verdi av en flaske pilsner om dagen, ifølge forskere, fordi de spiser modnet frukt. Basert på mengden frukt de spiser, fikk sjimpansene i seg rundt 2 britiske alkoholenheter om dagen, fordelt på rundt 14 g etanol.

Aleksey Maro fra University of California, Berkeley, sa til BBC "menneskets tiltrekning til alkohol oppsto sannsynligvis fra denne kostholdsarven fra vår felles forfader med sjimpansene." Vi har visst at sjimpanser og andre primater spiser frukt fra skogbunnen i årevis, men nå forstår vi kanskje hvor mye sukker og alkohol de får i seg.

Dette bidrar også til å forklare hvorfor vi mennesker har en forkjærlighet for alkohol. Det kan være nedfelt i den genetiske koden vår, som går millioner av år tilbake i tid. I likhet med våre moderne artsfrender kan sjimpansene tilsynelatende også bruke de falne fruktene eller alkoholen i dem til å skape sosiale bånd og henge sammen med sine artsfrender.

Det er verdt å merke seg at sjimpansene ikke drakk nok alkohol til å bli beruset, ettersom dette ville redusere sjansene deres for å overleve ute i naturen.

