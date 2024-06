Sjimpanser som lærer å helbrede seg selv med planter, kan føre til at vi mennesker oppdager nye medisiner

HQ

Vi nærmer oss stadig nærmere en situasjon som på Apenes planet, og det ser ut til at sjimpanser er i ferd med å oppdage hvordan de kan bruke enkle medisiner. Forskere har rapportert (via BBC) at ville sjimpanser er i stand til å helbrede seg selv og medisinere seg selv.

I sitt naturlige miljø finner sjimpansene smertelindrende og antibakterielle planter for å helbrede seg selv. Forskerne tror at ved å teste disse plantene på mennesker, kan vi se utviklingen av nye medisiner.

"Vi kan ikke teste alt i disse skogene for deres medisinske egenskaper", sier Dr. Elodie Freymann fra University of Oxford. "Så hvorfor ikke teste de plantene som vi har informasjon om - planter som sjimpansene oppsøker?"

Freymann brukte eksemplet med en skadet sjimpanse som haltet bort fra gruppen sin for å lete etter bregner, ikke for å finne mat, men for å bli frisk. Vi får se om noen av disse medisinene viser seg å være potente nok til å kunne brukes av mennesker, men kanskje kan sjimpansene føre til en stor oppdagelse.

