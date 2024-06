Sjiraff plukker opp småbarn i safaripark

HQ

Vanligvis er apene det farligste du ser på en safari, om ikke annet fordi de river i stykker deler av bilen din uten nåde, og siden svært få bilforsikringsselskaper tilbyr apedekning, må du betale for skadene selv.

En familie i Texas fant nylig ut at det ikke var apene som var det farligste dyret, men den edle sjiraffen som viste seg å være det virkelige topprovdyret da den grep tak i armen til et lite barn og løftet det opp i luften.

https://youtu.be/hYJUNLd9aUE

Heldigvis var moren raskt til stede og fikk tak i barnet, og sjiraffen virket ikke så interessert i smårollingen etter det. Det viser seg at selv de mest beskjedne dyr kan bestemme seg for at de en dag vil smake på menneskekjøtt.

