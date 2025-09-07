Sjokk i EuroBasket da favorittene Serbia blir slått ut av Finland: "David mot Goliat"

HQ

Åttendedelsfinalene i EuroBasket 2025 har vært en slakt for noen av favorittene i turneringen. Mens Tyskland slo Portugal 85-58 på lørdag, endte dagen på den mest sjokkerende måten da Serbia, som av de fleste ble ansett som den største favoritten til tittelen, falt mot Finland 92-86.

Susijengi, Finlands herrelandslag i basketball, har vokst seg til å bli det største laget blant de nordiske landene på FIBAs verdensranking, og til tross for at de aldri har vunnet et stort trofé, kvalifiserte de seg til VM i 2023 og har nå nådd kvartfinalen i EuroBasket to ganger på rad. Men lørdagens seier vil lett gå inn i historien som et av deres største øyeblikk, for før turneringen startet var Serbia, med NBA-stjernen Nikola Jokic i spissen, utpekt som favoritt til tittelen i år av 73,1 % av journalistene.

"Dette er stort for oss og for finsk basketball", sier Finlands hovedtrener Lassi Tuovi. "Vi er veldig stolte over å slå ut en av favorittene til tittelen, som spiller fantastisk basketball. Men jeg synes ikke det er rettferdig å sammenligne dette med de andre, som er større."

Veterdans skytter Sasu Salin, som spiller for Estudiantes, sa at det føltes som "David mot Goliat". Få kunne tro det da Finland gikk opp 11-1 i løpet av de første minuttene. Selv om Serbia klarte å spille uavgjort, lå de nesten hele tiden bak Finland. Selv da et comeback virket uunngåelig og Serbia tok ledelsen i sluttminuttene, tok Elias Valtonen igjen Finland med åtte enormt viktige poeng og satte 87-81 med 53 sekunder igjen.

"Det var en fantastisk kveld. Vi hadde bare tro på hverandre. Vi var avslappede. Det var bra for oss å være underdogs, sier Valtonen, som ble kåret til kampens spiller.

"Deres 20 offensive returer var helt uakseptable. Vi visste hva de gjorde, vi forberedte oss godt, vi så på film, men likevel klarte de å være bedre og mer fysiske enn oss", klaget Nikola Jovic, som vendte hjem i åttedelsfinalen, slik de gjorde i 2022: Deres siste medalje var bronse i 2017, og Serbia har ikke vunnet en EuroBasket siden 2001.