Sjokk i Wimbledon: De snur om på spilleplanen for herresemifinalene… for å prioritere TV-seerne?

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I dag spilles semifinalene i damenes singel i Wimbledon (Coco Gauff mot Karolína Muchová kl. 13.30 BST; Marta Kostyuk mot Linda Nosková kl. 16.00 BST), har arrangørene også offentliggjort programmet for fredag, med semifinalene i herresingelen. Og det har vært en stor overraskelse.

Den logiske rekkefølgen, den vi forventet, var at Jannik Sinner og Novak Djokovic, som spilte kvartfinalene sine på tirsdag, skulle spille først om morgenen, og at Alexander Zverev og Arthur Fery, som spilte i går, skulle ta ettermiddagsskiftet for å gi dem mer tid til å hvile. Men arrangørene har bestemt at siden kampen mellom Sinner og Djokovic er den mest attraktive (med den nåværende verdenseneren mot den syv ganger vinnende spilleren), skal den kampen spilles på ettermiddagen.

Tennisfans er sjokkerte over beslutningene, og mange påpeker at Wimbledon tenker først og fremst på TV-seerne (mange flere, spesielt utenfor Storbritannia, hvor de ikke kjenner Arthur Fery – briten som var utenfor topp 100 ved turneringens start – vil fokusere på kampen mellom Sinner og Djokovic).

Noen sier også at de ønsker å prioritere Sinner og Djokovics velvære, og at Zverev og Fery blir urettferdig behandlet, da de blir tvunget til å spille en kamp mindre enn 48 timer etter forrige kamp.

Semifinaler i herresingel (fredag 10. juli)