Sjokkerende video viser øyeblikket da et polsk F-16-fly krasjer under en flyoppvisning

Siste nytt om Polen . Et polsk F-16 jagerfly styrtet under en øvelse til et flyshow i det sentrale Polen, og piloten omkom på tragisk vis. Nå viser opptakene at flyet utførte en dristig manøver før det krasjet og gled langs rullebanen i flammer.

Myndighetene bekrefter at flyet hadde base i nærheten av Poznan, og at ingen tilskuere kom til skade. Nødetatene rykket ut umiddelbart, og myndighetene hyllet pilotens mot og engasjement. Blant dem var forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"En pilot fra den polske hæren omkom i styrten med et F-16-fly - en offiser som alltid har tjent landet sitt med engasjement og stort mot. Jeg hyller hans minne", skrev forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz på X etter å ha ankommet ulykkesstedet.