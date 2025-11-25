Sju droner flyr inn i Moldova: En av dem krasjer inn i et hjem under et nattlig russisk angrep på Ukraina

HQ

Moldova sa at syv droner krysset landets luftrom i løpet av natten da Russland iverksatte et nytt storstilt angrep på Ukraina. En drone krasjet inn i et hus i byen Cuhureștii de Jos, noe som førte til evakuering og bomberydding.

Det moldovske forsvarsdepartementet sier at overvåkningssystemene deres oppdaget flere droner som kom inn i landet tidlig tirsdag. En av dem traff en boligeiendom, men det ble ikke rapportert om noen tilskadekomne. Politiet sperret av området og evakuerte beboerne i nærheten mens spesialister vurderte bomben.

Hendelsen skjedde samtidig som Russland angrep Kiev med kryssermissiler, aeroballistiske missiler og Shahed-droner, som drepte minst seks mennesker og skadet 13. Flere bolighus ble satt i brann, og deler av byen opplevde avbrudd i strøm- og vannforsyningen.

Moldovisk politi på Facebook:

"For noen minutter siden, i hagen til et hus i byen Cuhureștii de Jos i Florești-distriktet, falt en drone ned på vaktens hjem."