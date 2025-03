Sju kroatiske supportere arrestert for å ha gjort nazihilsen på Stade de France

HQ

I går kveld kom Frankrike tilbake fra et 2-0-tap i Kroatia, svarte med samme resultat og tok utslagskampen til straffesparkkonkurranse, der 'les Bleus' vant takket være en stor prestasjon av målvakt Mike Maignan, som reddet to straffer. Publikum var dedikert til å skyve laget sitt til de siste fire, i håp om å vinne turneringen igjen, slik de gjorde i 2021.

300 kroatiske supportere håpet å presse laget sitt til en ny seier, og blant dem var det syv personer som gjorde nazihilsen. Mandag morgen bekreftet politisjefen i Paris at syv personer ble pågrepet, og at de var bevæpnet med jernstenger, batonger og stokker, som rapportert av Le Parisien, via RMC Sport.

Laurent Nuñez, politisjef i Paris, bekreftet at det parisiske politiet under hans myndighet sørget for supporternes sikkerhet, og arresterte syv supportere som ble sett med hevede armer ved flere anledninger, blant annet under den kroatiske nasjonalsangen. Tidligere på dagen hadde journalisten Cemil Şanlı avslørt at "flere hundre" kroatiske tilhengere ble eskortert av politiet mens de gjorde nazihilsen med utildekket ansikt i Paris' gater, "uten at det fikk konsekvenser".