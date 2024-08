Sju nye Game of Thrones-serier er under arbeid

HQ

Game of Thrones-fans kan selvfølgelig forvente å se en ny sesong av den populære House of the Dragon, men det er mye mer på gang. Oxford Writers House har kunngjort at syv spin-off-serier basert på George R.R. Martins mega-franchise er under utvikling, hvorav tre er live action-serier. Dette betyr at fire av disse vil være animerte eventyr.

Noen av live action-prosjektene er The Hedge Knight, en spinoff om Aegon the Conqueror, og Ten Thousand Ships, som dreier seg om Nymeria og Rhoynar. Noen av de antatte animerte seriene er The Golden Empire og Sea Snake, som handler om karakteren med samme navn. Det gjenstår å se om alle disse spinoffene faktisk blir noe av, men det høres i hvert fall spennende ut for alle som vil ha mer av Westeros.

