Sju planeter vil være synlige på nattehimmelen denne uken

For siste gang før 2040 vil syv planeter være synlige på nattehimmelen i løpet av denne uken. Den beste sjansen får du sannsynligvis på fredag, men hele uken bør du holde blikket rettet oppover for å se noen av våre naboplaneter.

Du vil kunne se Merkur, Venus, Jupiter og Mars med det blotte øye, og du trenger kanskje en kikkert for å se Saturn, men for Uranus og Neptun vil du trenge et teleskop for å få best mulig utsikt. BBC anbefaler at du har god utsikt over horisonten og en klar himmel for å ha best mulig sjanse til å se planetene.

Dette fenomenet er kjent som en planetparade, og det er et sjeldent syn. Så hvis du vil sjekke ut noen planeter denne uken, må du sørge for å komme deg til et sted der du kan se stjernene, og deretter prøve å få øye på de andre planetene som deler solsystemet vårt.

