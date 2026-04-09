Sju spillere fra Eritreas fotballandslag forsvinner i Sør-Afrika, antatt avhoppere

Sju spillere fra Eritreas landslag har forsvunnet i Sør-Afrika etter at de spilte en kvalifiseringskamp til Afrikamesterskapet i fotball 2027 mot Eswatini. Eritrea stilte med en tropp på 24 spillere for å møte Eswatini i AFCON-kvalifiseringen, og av disse var bare ti lokale spillere fra Eritrea. Av disse ti var det bare tre som returnerte til hjemlandet, skriver Al Jazeera.

Det antas at spillerne hoppet av mens de var på vei til Sør-Afrika fra Eswatini (et lite land innenfor Sør-Afrikas grenser). FN anslår at rundt 80 eritreiske spillere, trenere eller funksjonærer har hoppet av i løpet av de siste 20 årene når de har reist utenlands for å spille fotballkamper.

Eritrea, et lite land i Øst-Afrika som grenser til Etiopia, Sudan, Djibouti og Rødehavet, er et av de minst utviklede landene i verden og har en av de dårligste menneskerettighetsstatistikkene i verden, og har vært styrt av Isaias Afwerki siden 1993, da det ble uavhengig fra Etiopia.

Eritrea slår Ewatini 4-1 og er videre til gruppespillet i AFCON-kvalifiseringen

Eritrea, som er rangert som nummer 184 (av 211) på FIFA-rankingen, slo Eswatini 4-1 i den todelte utslagskampen, og sikret seg dermed en plass i gruppespillet i AFCON 2027-utgaven. 14 av de 24 spillerne i troppen var spillere med base i utlandet, i Australia, Egypt, England, Tyskland, Nederland, Norge, Filippinene, Sverige og Norge. Ali Suleiman, som spiller i den egyptiske klubben Ismailia Electricity Club, scoret tre av de fire målene for Eritrea, som spiller hjemmekampene sine i Marokko ettersom de ikke har et stadion med internasjonal standard.