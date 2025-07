Sju tegneserier som alle Supermann-fans bør lese

HQ

Det er lenge siden Superman var DCs ansikt utad. For det meste takket være like gode tegneserier, bedre filmer og spill av høy kvalitet har Batman blitt plakatfiguren for tegneserietitanen. Men dette har endret seg noe det siste året, ettersom gjenfødelsen av DC Studios og starten på DC Universe har gjort det klart at alt dreier seg om Man of Steel. Så når mange av dere skal stifte bekjentskap med Clark Kent igjen i sommer, og sannsynligvis strømmer til kinoene for å se James Gunns film som nettopp har hatt premiere, er dere kanskje på utkikk etter andre eventyr med tidenes kanskje mest berømte superhelt i hovedrollen. La oss hjelpe deg med det ved å henlede oppmerksomheten din på syv gode historier med Superman i hovedrollen.



All-Star Supermann

Vi starter med det som mange anser som den viktigste og beste enkeltstående historien basert på Superman. All-Star Superman er alt som definerer Man of Steel, der den ufeilbarlige helten tar seg av skurker og redder verden fra katastrofe etter katastrofe, men det er en hake denne gangen. Siden dette er en serie som følger en etablert og utrolig sterk Superman, blir den brakt tilbake til virkeligheten ved å sette en klokke på Supes' liv, mens den utforsker hans siste heltedåder begått i dagene før han døde etter å ha fått en overdose av solstråling. Hvis du vil ha en historie for å teste ut Superman, er dette uten tvil den som er verdt å velge.

Superman: Whatever Happened to the Man of Tomorrow?

Når vi snakker om en Superman som synger på siste verset, er Whatever Happened to the Man of Tomorrow? en fascinerende historie som utforsker en verden der Man of Steel har forsvunnet. Historien utspiller seg i en fremtidig tidsepoke og følger en reporter som besøker Lois Lane for å få hennes versjon av historien, etter at den tidligereDaily Planet journalisten var den siste som så Superman i live. Når det gjelder hvorfor Superman forsvant, var det en rekke skurker som utnyttet hans menneskelige side og henrettet dem han elsket, alt etter at hans alter ego Clark Kent ble avslørt for verden. Etter en rekke kaotiske og eskalerende hendelser tar Superman en beslutning han aldri trodde han måtte ta, noe som krever at han betaler den ultimate prisen kort tid etterpå.

Kingdom Come

Når vi snakker om en Superman som må ta steget opp og bli noe mer enn bare et symbol på håp, har vi Kingdom Come ensemblehistorie som ser mange av Justice Leagues største helter kombinere og ofte være på kant med hverandre i en forskrudd fremtid. Denne historien følger en ny tidsalder av helter som mangler den respekten og de reglene som definerte den første gjengen, og i et forsøk på å dempe den stadig mer voldelige rettferdigheten, kommer Superman ut av pensjonisttilværelsen og slår seg sammen med mange av sine tidligere allierte for å skape en ny liga som skal holde styr på de uregjerlige ungdommene. Supermanns metamenneskelige rettferdighet blir imidlertid for mye for noen, og han kommer på kant med mennesker som vil ha tilbake sin egen verden, inkludert Batman.

Superman: Brainiac

Vi har nylig sett hvilken innvirkning Brainiac kan ha på DCs superhelter, da Rocksteady så ut til å gi et interessant inntrykk i Suicide Squad: Kill the Justice League. Superman: Brainiac er lik, bortsett fra at i stedet for å se Man of Steel ødelagt og tatt kontroll over, ser vi ham få i oppgave å stoppe det uhyre intelligente romvesenet fra å ødelegge jorden, et prosjekt som presser Clark til det ytterste og får ham til å møte tap og sørge over et viktig medlem av teamet sitt underveis.

Superman: Up in the Sky

Vi ser ofte mot Superman for å finne helten som skal redde planeten fra fullstendig ødeleggelse, og det er på grunn av dette at Up in the Sky er et så overbevisende alternativ. Her følger vi Clark når han flyr ut i verdensrommet for å redde en ung jente som har blitt tatt av fremmede krefter. Vi ser Superman forlate sin stilling og sette Metropolis og resten av verden i fare, og vi ser hvordan han setter den enkeltes liv foran de manges, og underveis stiller spørsmålet om det er riktig å sette behovene til en enkelt person foran massene.

Death of Superman

Den dag i dag mener jeg at den største forbrytelsen som DC Extended Universe begikk, var å vise hvor svak og sårbar Superman kan være umiddelbart, ved å ta livet av ham en film etter at han ble introdusert. Alle som vet litt om det, forstår at Superman er kjent som Man of Steel, og at han er sårbar under de rette forholdene, men å sette det som presedens ut av portene... Uansett, Death of Superman er en avslutning som er gjort riktig. Her ser vi hvordan Clark får i oppgave å stoppe den rasende Doomsday, en voldelig skapning som har styrke og utholdenhet nok til å presse Superman til det ytterste, og som til og med går så langt at han får blod og dødelige sår. Det er i praksis samme plot som i tredje akt av Batman v. Superman, bare håndtert på en mye mer tematisk velfundert måte. Nok en må-lese-historie på slutten av dagen.

Superman: Secret Identity

På toppen av denne listen finner vi en annen mer uortodoks historie med tanke på hva vi forventer fra Superman. Secret Identity tar oss med til en verden der Superman eksisterer, men bare i tegneserieform, slik vi kjenner ham i virkeligheten. Den dreier seg om en ung Clark Kent, en typisk tenåring fra Kansas med alle likheter med Man of Steel minus superkreftene. Men alt dette endrer seg når Clark en dag våkner og oppdager at han har evnene til Man of Tomorrow, noe som fører ham inn på en vei for å finne ut hva som skjedde og hvordan han kan bruke disse nyvunne evnene til det beste for alle.

Finnes det andre Supermann-tegneserier som du synes du må lese? I så fall, fortell oss om dem i kommentarfeltet nedenfor.