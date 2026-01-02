SK Gaming låser ned sitt Brawl Stars -team frem til 2028

HQ

Det er tydelig at SK Gaming ser Brawl Stars som en e-sport med stort potensial for fremtiden, ettersom den europeiske organisasjonen har kunngjort en stor beslutning som viser hvor viktig spillet er for planene sine.

Via sosiale medier har SK Gaming avslørt at den har bundet sin Brawl Stars -enhet i to år til, og låst to spillere og en trener i kontrakter som løper til 2028. Når det gjelder hvem disse menneskene er, inkluderer det David "Yoshi" Gómez, Alexis "Ope" Mangelle og trener Pedro "Pedro Guijarro" Vallés.

SK Gaming har konkurrert i Brawl Stars i årevis, men har ennå ikke klart å nå toppen av esporten. I hver av de fremste World Finals -arrangementene som skjer på slutten av sesongen siden 2020, har SK Gaming kommet seg til semifinalen, men ikke kommet lenger, og har stadig sikret seg en tredje-fjerdeplass i turneringen. Med denne satsingen kan organisasjonen kanskje gå et skritt videre og endelig løfte et trofé. Hva tror du om dette?