Skaden til Luka Dončić gjør at han ikke kan vinne MVP- og All-NBA-priser denne sesongen

Luka Dončić, den slovenske spilleren og stjernen i Dallas Mavericks, pådro seg en leggskade under kampen 1. juledag, som endte med et 105-99-tap mot Minnesota Timberwolves. Mavs klarte å redusere et underskudd på 28 poeng til bare to i sluttminuttet, men det var til slutt ikke nok.

Dončić pådro seg skaden i løpet av det andre kvarteret, etter å ha tråkket på venstrefoten etter en dribling. Han signaliserte til benken og ba om å bli byttet ut, med et smertefullt uttrykk i ansiktet. Senere forlot han stadion på krykker.

De verste varslene om Dončić ble bekreftet av ESPN, som hevdet at point guarden vil være ute i minst en måned. Han vil bli revurdert om 30 dager, men det er ingen garanti for at han vil være i stand til å spille innen den tid.

Luka Dončić er ikke med på All-NBA-laget for første gang på fem år

Dette er ikke første gang Luka har problemer med venstre legg. Faktisk er det tredje gang han lider av en skade der. Han gikk glipp av det meste av forsesongen i år, inkludert vennskapskampene, på grunn av en skade i venstre legg. Det samme skjedde i 2023.

Dårlige nyheter for Dallas Mavericks, som for øyeblikket ligger på fjerdeplass i West Conference, og verre nyheter for Doncic, som vil gå glipp av sjansene til å vinne MVP-prisen og All-NBA. NBA-reglene tilsier at spillerne må være til stede i minst 65 kamper. Dončić har allerede gått glipp av åtte kamper, og med denne skaden vil han gå glipp av minst ni, men sannsynligvis flere: Mavs forbereder seg allerede på et "langvarig fravær".

Siden han kom til Mavericks fra Real Madrid i 2018, har Dončić vært på NBA All-NBA-laget hvert år siden 2020, som kårer de fem beste spillerne i sesongen. I år lå han godt an til å bli MVP, med et gjennomsnitt på 28,1 poeng, 8,3 returer og 7,8 assists per kamp.