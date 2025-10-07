Skadeoppdatering fra Marc Márquez: MotoGP-mesteren forventer å være tilbake før sesongslutt

HQ

Marc Márquez gikk fra å feire en historisk syvende MotoGP-verdensmestertittel (niende sammenlagt med Moto 2 og Moto 3) til å lide av en smertefull krasj rett i starten av Indonesias Grand Prix, da han kolliderte med Marco Bezzecchi. Etter fullstendige medisinske undersøkelser i Madrid, har Ducati avslørt at Márquez pådro seg et brudd ved basis av carcoidprosessen og en ligamentskade i høyre skulder.

Den gode nyheten er at det ikke er noen tegn på beinforskyvning relatert til Márquez' tidligere skulderskader, og i det minste for øyeblikket trenger han ikke operasjon, men en immobilisering av skulderen. Han må hvile og vil derfor gå glipp av flere Grand Prix. Han kommer ikke til å reise til Australia og Malaysia, for dobbeltoppgjørene 19. og 26. oktober.

En mulig retur vil være Portugals Grand Prix 9. november, eller Valencias Grand Prix og sesongfinalen 16. november, mye nærmere hjemme, og hvor Marc Márquez kan feire tittelen med sine lokale fans i Spania.

Ikke slik han ønsket, men Marc Márquez får nå muligheten til å hvile ut...

"Målet mitt er å være tilbake før sesongslutt, men uten å forhaste ting utover legenes anbefalinger. Både mine personlige og lagets hovedmål er oppnådd, så nå er prioriteten å komme seg ordentlig og komme tilbake på 100 %", sier Márquez.