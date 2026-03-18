Skadet russisk LNG-tanker driver inn i libysk farvann, advarer Italia

En skadet russisk LNG-tanker, Arctic Metagaz, har ifølge italienske myndigheter kommet inn i libysk søke- og redningsfarvann etter å ha drevet rundt i Middelhavet i to uker.

Italias sivilbeskyttelsesbyrå advarte om at den største risikoen er en potensiell gasslekkasje, selv om det ikke har blitt oppdaget noe utslipp så langt. Ifølge myndighetene er det fortsatt uklart hvor mye LNG som fortsatt er om bord, og noe av lasten er muligens allerede spredt.

Fartøyet, som EU knytter til Russlands såkalte "skyggeflåte", er nå under libysk jurisdiksjon, noe som kompliserer en eventuell intervensjon. Flere søreuropeiske land har allerede oppfordret Brussel til å gripe inn, med henvisning til risikoen for en alvorlig miljøulykke.