Skag-kjøtt er tilbake på menyen i ny Borderlands kokebok

Vi har sett mye av Borderlands -universet siden det først kom i 2009. Vi har hørt mye av det også. Psykopater som roper at de er konduktøren på bæsjetoget, og alt det der. Men vi har aldri hatt sjansen til å smake på hva Borderlands -universet har å by på. Det vil si, inntil nå.

Forfatterne Jarrett Melendez og Jordan Alsaqa har skrevet Eat the Borderlands: One Loader Bot's Culinary Tour Through Pandora and Beyond, som tar oss med på en reise gjennom galaksen som garantert vil begeistre smaksløkene våre.

Her finner du et bredt utvalg av oppskrifter, med trinn-for-trinn-guider for hvordan du lager dem selv. Fra Strongforks Greasy Spoon Breakfast til Tiny Tinas Chocolate Chip Cookies - denne kokeboken vil få deg til å føle at du nettopp har funnet en gyllen nøkkel til en skattkiste full av godsaker.

Med notater fra mange gjenkjennelige ansikter som Handsome Jack, Moxxi, Claptrap og flere, i tillegg til figurtegninger og bilder av hver oppskrift (slik at du vet om du gjør det riktig eller veldig, veldig feil), håper Eat the Borderlands å hjelpe deg med å få tiden til å gå og holde magen full mens vi venter på Borderlands 4 i september.

Eat the Borderlands kommer den 29. juli.

