Skal jeg bli eller skal jeg dra: Fransk minister trekker seg, men kommer tilbake på grunn av kontroversiell jordbrukslov

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Frankrikes miljøminister Monique Barbut forsøkte å trekke seg på grunn av et kontroversielt landbrukslovforslag, men vil nå fortsette i regjeringen. Som Reuters uttrykker det: Hun sa opp, men trakk oppsigelsen tilbake.

Barbut hadde levert sin oppsigelse etter at det franske parlamentet godkjente et lovforslag som tillot midlertidige unntak for to plantevernmidler som var mistenkt for å skade bier, men president Emmanuel Macron avviste forslaget. Striden dreide seg om plantevernmidler og bestøvere, ettersom lovforslaget ville tillate begrenset bruk av acetamiprid, et neonicotinoid, på hasselnøtter, og flupyradifuron på sukkerroer, epler og kirsebær. Alt under forutsetning av godkjenning fra det franske helse- og sikkerhetsbyrået og for bruk i ikke mer enn tre år.

Miljøorganisasjoner hevder at lovforslaget ignorerer vitenskapelige advarsler, men bønder og industrien hevder at det beskytter avlingene. Greenpeace kalte lovforslaget «en skam», og en underskriftskampanje mot tiltaket samlet inn over to millioner underskrifter, men sukkerindustrien sier at plantevernmidlene er nødvendige for å bekjempe bladlus (insekter) som har skadet sukkerroehøsten.