Skal Metal Gear Solid-remaken eller Metal Gear Rising 2 bekreftes snart?

Godt over et år har gått siden ryktene om mer Metal Gear Solid tok fyr da veldig pålitelige kilder hevdet at Metal Gear Solid 3: Snake Eater skal få en remake, så jeg var ikke alene om å tenke at Konami hintet til dette da Noriaki Okamura avslørte at selskapet skal annonsere etterlengtede spill i år. Derfor kommer nok teoriene til å ta fyr i dag.

Quinton Flynn, som av veldig mange andre ting er kjent som stemmen til Raiden i Metal Gear Solid-spillene, skriver følgende på Twitter når flere deler håpene om et nytt Metal Gear Rising: Revengeance eller andre MGS-spill når førstnevnte fyller ti år neste måned.

Han gjør det altså klart at vi i alle fall kan forvente en slags feiring av Raiden sitt melonkuttende actionspill, så får tiden vise om det avsløres mer om resten av universet også.