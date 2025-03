Skandale i nordirsk fotball etter at en keeper tilsynelatende dyttet en ballgutt i bakken

HQ

Det oppsto en kontrovers i nordirsk fotball da en video gikk viralt og viste Jack McIntyre, Carrick Rangers' keeper, som dyttet en ballgutt i bakken under en fotballkamp i Belfast. Klubben, som konkurrerer i NIFL Premiership, førstedivisjon i Nord-Irland, publiserte en uttalelse der de ba om unnskyldning for det som hadde skjedd, og tok en overraskende avgjørelse for å redusere skaden: en donasjon til Northern Ireland Children's Hospice, ifølge BBC.

De sa at de ville ta kontakt med ballotteren og dennes familie, og at interne disiplinærtiltak ville forbli konfidensielle i samsvar med god praksis i arbeidslivet. Politiet i Nord-Irland (PSNI) iverksatte en etterforskning etter å ha mottatt en anmeldelse om et overfall på en fotballkamp.

Dommeren så ikke episoden, men fansen til rivalklubben Cliftonville, som vant 3-0 over Carrick Rangers, så det og buet ut McIntyre. Etterforskningen vil nå se på om McIntyre faktisk berørte ballgutten med hendene og dyttet ham, slik det ser ut til å skje på videoen. McIntyre uttalte seg ikke offentlig om hendelsen, men ble inkludert i klubbens uttalelse.