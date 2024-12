Skandale i Premier League: En dommer har fått sparken etter nedsettende kommentarer mot Jürgen Klopp

HQ

David Coote, en populær dommer i engelsk fotball, har fått sparken av Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) etter en rekke kontroverser, men mest fremtredende er en viral video av ham der han snakker nedsettende om Liverpools tidligere manager Jürgen Klopp.

Videoen dukket opp for en måned siden, men ble tilsynelatende tatt opp i 2020, etter en Liverpool-Burnley-kamp som endte 1-1. På videoen, som fikk stor spredning på nettet og gjorde Liverpool-fansen rasende, snakket dommeren med en annen mann og sa at "Liverpool var elendige" og at Klopp var "a f*cking c*nt". "Han beskyldte meg for å lyve. Jeg har ingen interesse av å snakke med noen som er f*cking arrogant, så jeg gjør mitt beste for å ikke snakke med ham".

Coole ble umiddelbart suspendert av Premier League, mens PGMOL, dommerforeningen, gjennomførte en "grundig etterforskning av David Cootes oppførsel" som varte i en måned.

Etter at videoen gikk viralt, og kanskje ikke relatert til PGMOLs avgjørelse, publiserte The Sun bilder som ser ut til å vise Coote sniffende kokain under UEFA Euro Cup, der han fungerte som VAR. Separate rapporter ser ut til å vise at han hadde diskutert å utstede et gult kort før et mesterskap (engelsk andredivisjon) i 2019.

Med tvil om hans upartiskhet er dommen at Cootes handlinger "ble funnet å være et alvorlig brudd på bestemmelsene i ansettelseskontrakten hans, og stillingen hans ble ansett som uholdbar", og han har fått sparken med umiddelbar virkning.

Coote har rett til å anke avgjørelsen som stenger dørene for det meste av engelsk profesjonell fotball, etter å ha jobbet i 112 Premier League-kamper siden 2018 og vært videoassistentdommer (VAR) i 64 Premier League-kamper.

PGMOL legger imidlertid også til i uttalelsen at "å støtte David Coote fortsetter å være viktig for oss, og vi er fortsatt forpliktet til hans velferd", kanskje med henvisning til de psykiske problemene Coote har hatt i det siste og andre personlige og familiære helseproblemer, som rapportert av FootBoom.