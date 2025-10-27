Skandale i Tyrkia etter at fotballforbundet avslører at nesten en tredjedel av de profesjonelle dommerne vedder

HQ

Stor skandale i Tyrkia angående fotballdommere. Mandag avslørte det tyrkiske fotballforbundet på en pressekonferanse at nesten to tredjedeler av de offisielle dommerne i landet, som er aktive i profesjonelle ligaer, har tippekontoer, og 152 (av de 571 offisielle dommerne som er anerkjent av TFF) tipper aktivt.

Dette er naturligvis et brudd på TFFs disiplinærreglement, som i artikkel 57 sier at "dommere kan bli utestengt fra kamper eller utestengt fra å dømme i alt fra tre måneder til ett år". Ifølge DailySabah har enkelte dommere angivelig plassert innsatser på titusener av kroner.

TFF-president Ibrahim Hacıosmanoğlu sa at "Av 571 dommere har 371 tippekontoer, og 152 av dem spiller aktivt. Vi er fast bestemt på å rense fotballen vår for enhver skygge av korrupsjon. Det vil ikke være noen unntak." Sju av disse dommerne jobber i Süper Lig, den øverste divisjonen i Tyrkia, der klubber som Galatasaray, Tranbzonspor og Fenerbahçe spiller. Ingen navn ble oppgitt.

Dette kommer etter flere år med mistillit mellom publikum og klubber til tyrkiske dommere, og EFE rapporterer at det er vanlig i Tyrkia at klubber klager på dommere. I februar i fjor utnevnte TFF en nederlandsk dommer, Slavko Vincic, i den opphetede kampen mellom Galatasaray og Fenerbahçe. José Mourinho, som på det tidspunktet var manager for Fenerbahçe, snakket om partiske dommere på tyrkisk, noe som førte til at han fikk problemer med TFF og ble ilagt en pengebot.