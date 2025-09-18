Skap og administrer ditt eget golfparadis i Under Par Golf Architect

Golfverdenen når et kokepunkt allerede i neste uke, når den halvårlige turneringen Ryder Cup går av stabelen, og noen av de beste spillerne fra Europa skal konkurrere mot de beste spillerne fra USA. Med det i tankene er det kanskje golf du tenker på, og i så fall er denne kunngjøringen fra Convergence Games Showcase sannsynligvis av interesse.

Utvikleren Broken Arms Games har presentert et nytt glimt av sin kommende simuleringstittel, Under Par Golf Architect. Dette er et spill der målet er å lage drømmegolfbanen ved å designe fantastiske hull og utfordringer, og deretter høste de økonomiske fordelene ved å tiltrekke seg fans og til og med VIP-er fra hele verden.

I sammendraget for spillet legges det til: "Gå inn i skoene til en golfarkitekt når du bygger og administrerer ditt eget golfparadis! Skjerp strategien din ved å designe utrolige baner som utfordrer de mest krevende golfspillerne, og se klubben din blomstre når du tiltrekker deg VIP-spillere, ansetter særegne medarbeidere og arrangerer prestisjetunge turneringer."

Som en del av spillopplevelsen kan vi forvente banebyggingsmekanikk, simuleringselementer som dikterer hvor godt banen din presterer, samt en rekke forskjellige tilgjengelige ansatte som kan trenes opp og utvikles. Ved hjelp av disse mekanikkene og systemene vil målet være å forbedre og utvide banen din for å gjøre den ydmyke ideen din til et blomstrende og slående forretningsforetak.

Det er ingen utgivelsesdato i tankene for Under Par Golf Architect ennå, da vi bare vet at det kommer snart, men når det lanseres, kommer det til PC og Xbox. Sjekk ut den siste traileren for spillet nedenfor, som også avslører at en Xbox-demo for spillet er ute nå.