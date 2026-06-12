Skaper av Among Us-serien avslører hemmeligheten bak hvordan man gjør karakterene uttrykksfulle uten ansikter

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Animasjonsserien Among Us klarer på en utmerket måte å få karakterene til å virke uttrykksfulle. Dette skyldes både prestasjonene til den stjernespekkede rollebesetningen og animasjonsteamets arbeid. Nylig fikk vi sjansen til å snakke med serieskaperen Owen Dennis, og vi kunne ikke la være å spørre om utfordringene ved å gjøre en karakter uttrykksfull uten øyne, munn eller noen virkelige, tydelige ansiktstrekk.

"Ja, det er vanskelig," innrømmet Dennis. "Når det gjelder å finne ut hvordan man skal vise uttrykk hos en karakter som ikke har øyne og ikke har munn, så hadde jeg, for alle som har sett min forrige serie, Infinity Train, en karakter som het One-One, som hadde to vertikale sirkulære øyne og ingen munn og ingenting annet. Og vi måtte likevel få frem uttrykk gjennom ansiktet hans på en eller annen måte."

Dennis forklarte at han i hovedsak tok med seg erfaringene fra One-One og brukte dem på mannskapet i Among Us. Han sa også at mange uttrykk kan tolkes på forskjellige måter. "Det er morsomt, for hvis du for eksempel lager en slags bue, som en regnbueform, kan det virke morsomt. Men det kan også virke pompøst, eller det kan virke, det kan virke som glede eller pompøst, eller det kan, avhengig av hvordan du plasserer kroppen, plutselig forsterke det, det kan endre tonen fullstendig."

Mye av tolkningen av et uttrykk kan komme fra stemmeskuespilleren, men Dennis sørget også for å ansette animatører og kunstnere med sin egen unike stemme, slik at de kunne få det frem i serien. Hvis du vil høre mer om det, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: