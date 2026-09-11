Skaper av den amerikanske serien «The Office» mener ikke at serien trenger å gjenopplives: «Jeg tror ikke vi trenger å finne ut hva alle karakterene driver med

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Som med alle gode ting, er det alltid en diskusjon om å gjenopplive serien og fortsette en historie som allerede er fortalt. Når det gjelder den amerikanske versjonen av «The Office», har det helt siden serien ble avsluttet vært forslag om at den til slutt kunne fortsette – noe som ennå ikke har blitt en realitet, selv om en australsk spin-off ble lansert til delte meninger, og spin-offen «The Paper» også kom på banen og viste seg å bli mye mer verdsatt, noe som forklarer at den andre sesongen nettopp har hatt premiere.

Når vi ser tilbake på den amerikanske versjonen av «The Office», fikk skaperen Greg Daniels nylig en stjerne på Hollywood Walk of Fame, og i den forbindelse snakket han med Variety om en mulig gjenopplivning av serien.

«Jeg tror ikke vi trenger å finne ut så mye om hva alle karakterene driver med, på grunn av måten serien endte på. Det virket som om folk likte avslutningen, og man risikerer jo ganske mye ved å ta den opp igjen.»

Selv om dette absolutt ikke utelukker at «The US Office» kan komme tilbake en gang, virker det i alle fall ikke som om Daniels er interessert i å fortsette å utforske livene til de ansatte i Dunder Mifflin flere år etter at de sluttet i papirfirmaet.

Ville du sett på en gjenopplivning av «The Office»?