Du er kanskje ikke kjent med navnet Tilly Norwood. "Er det i det hele tatt en ekte person?" spør du. Nei, det er det ikke. Tilly er skapt av AI-produksjonsselskapet Particle 6, som ledes av skuespiller, komiker og administrerende direktør Eline Van der Velden.

I løpet av helgen ble det rapportert at flere Hollywood-talentbyråer var interessert i å signere Tilly Norwood. Nå, ifølge Deadline, har skaperen hennes svart på tilbakeslaget disse rapportene fikk.

"Til de som har uttrykt sinne over opprettelsen av min AI-karakter, Tilly Norwood, er hun ikke en erstatning for et menneske, men et kreativt verk - et kunstverk. Som mange andre kunstformer før henne skaper hun samtaler, og det i seg selv viser kreativitetens kraft," sier Van der Velden.

"Jeg ser ikke på AI som en erstatning for mennesker, men som et nytt verktøy, en ny pensel. Akkurat som animasjon, dukketeater og CGI åpnet nye muligheter uten å ta fra skuespillerne deres, tilbyr AI en annen måte å forestille seg og bygge historier på. Jeg er selv skuespiller, og ingenting - i hvert fall ikke en AI-karakter - kan ta fra meg håndverket eller gleden ved å opptre som menneske."

Selv om Van der Velden kanskje gjør argumentet sitt klart, er det lite sannsynlig at det vil rokke ved anti-AI-publikummet. Mens AI prøver å trenge seg inn i Hollywood og andre medier, er det mange filmskapere som ikke er overbevist om at den kan gjøre en like god jobb som et menneske, og som bekymrer seg for fremtiden når store selskaper prøver å kutte kostnader med AI.