Skaperen av Attack on Titan tror ikke han kan lage noe som ligner på hit-mangaen igjen

Attack on Titan er en av 2010-tallets mest definerende animeer for mange fans. Den introduserte et helt nytt publikum for anime, og bidro til å skyve mediet inn i den mainstream-posisjonen det har i dag. Forfatteren, Hajime Isayama, er imidlertid ikke sikker på hva han kan gjøre nå som han har avsluttet historien.

I en samtale med det japanske mediehuset Oricon sa Isayama at når han setter seg ned for å skrive, sliter han ofte med ideer som han allerede har brukt i Attack on Titan. "Hvis jeg prøver å skrive noe, ender det opp med å føles som en [oppramsing] av et element jeg allerede har brukt i Attack on Titan," sa han. "[Det] var som å tømme ut alt inni meg til jeg var helt tom."

Selv om Isayama ikke lenger tegner hver dag, ønsker han ikke å bli sett på som i sine "selvnedvurderende dager". I stedet sier han at han fortsatt holder seg opptatt, og at han tilbringer hver dag langt fra det NEET-livet han drømte om da han skrev serien.